Köln – Weil er im Verdacht steht, einen 36-jährigen Mann schwer verletzt zu haben, ist ein Kölner (54) am Donnerstagmorgen in Neuehrenfeld von der Polizei festgenommen worden. In seiner Wohnung ist der lebensgefährliche Verletzte blutüberströmt aufgefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Mordkommission ermittelt. Das Opfer liegt derzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses, wo ihn Rettungskräfte hinbrachten.

Um kurz vor 7 Uhr klopfte im Südosten des Stadtteils ein Zeuge (66) an die Wohnungstür des Verdächtigen. Als dieser die Tür öffnete, erkannte der Besucher im Flur den leblosen und blutüberströmten Körper des 36-Jährigen. Der Zeuge rief die Rettung. Zur möglichen Motivlage und Art der Verletzungen konnte die Staatsanwaltschaft noch keine näheren Angaben machen. (hol)