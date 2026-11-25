Keine „schwerwiegenden strukturellen Fehler in der Aufgabenerfüllung“, kein „disziplinarrechtlich relevantes Fehlverhalten“, aber zahlreiche Fehler im Umgang mit ausreisepflichtigen Personen: So lautet, vereinfacht gesagt, das Fazit einer internen Bewertung der Bezirksregierung Köln zu den Vorgängen im Kölner Ausländeramt, die sie vor zwei Wochen für die Landesregierung abgegeben hat. Darin bestätigt die Kommunalaufsicht die wesentlichen Ergebnisse des Prüfberichts, den die Stadt Köln zu diesem Thema veröffentlicht hat, übt aber auch teils deutliche Kritik und kündigt weitere Kontrollen an.

Auf Anfrage unserer Redaktion hat sich die Stadtverwaltung jetzt zu dieser Kritik der Bezirksregierung geäußert. Dabei betont sie, die Kommunalaufsicht habe sich den Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen des städtischen Prüfberichts „ausdrücklich angeschlossen“ und teile dessen wesentliche Ergebnisse. Auch bei ihrem umstrittenen Bleiberechtsprogramm, das langjährig geduldeten Menschen Perspektiven für einen dauerhaften Aufenthalt eröffnen soll, sieht sich die Stadt bestätigt.

Die Bezirksregierung hat kritisiert, Teilnehmer des Bleiberechtsprogramms würden womöglich privilegiert und vor Abschiebungen geschützt. Fragwürdig sei auch, dass Personen, die wegen schwerer Straftaten zu mindestens sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt werden, nicht automatisch aus dem Programm ausgeschlossen werden. Die Stadt argumentiert hingegen, die Kommunalaufsicht habe das Programm „insgesamt als recht- und zweckmäßig“ bewertet. Eine „systematische Ungleichbehandlung geduldeter Personen“ sei nicht festgestellt worden. Wo Anpassungsbedarf bestehe, werde die Stadt dies bei der geplanten Neukonzeption des Bleiberechtsprogramms „konsequent berücksichtigen“. Eine entsprechende Beschlussvorlage für den Stadtrat soll in dieser Woche veröffentlicht werden.

„Überdurchschnittlich hohes Beschwerdeaufkommen“ im Kölner Ausländeramt

In ihrer Bewertung erklärt die Bezirksregierung auch: „Die Ausländerbehörde der Stadt Köln hat seit längerer Zeit Probleme mit einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung.“ Kritisiert werden „ein überdurchschnittlich hohes Beschwerdeaufkommen, lange Warte- und Bearbeitungszeiten sowie eine hohe personelle Fluktuation“. Derartige Probleme gebe es allerdings auch in anderen Ausländerbehörden.

Die Stadt Köln bestätigt auf Anfrage: „Das überdurchschnittlich hohe Beschwerdeaufkommen, auf das die Bezirksregierung zutreffend hinweist, betrifft nicht das gesamte Ausländeramt; es konzentriert sich auf die rechtsrheinischen bezirklichen Ausländeramtsgruppen und den Einbürgerungsbereich.“

Ein Stadtsprecher räumt ein: „Aufgrund hoher personeller Vakanzen war die zeitgerechte ausländerrechtliche Sachbearbeitung und Erreichbarkeit der Ausländerbehörde insbesondere in den drei rechtsrheinischen Bezirken häufig nicht sichergestellt.“ In der Folge seien hohe Rückstände entstanden. „Die vakanten Stellen sind zwischenzeitlich überwiegend besetzt, und die Rückstände werden sukzessive abgebaut.“ Gleichzeitig werde der Kundenservice durch Digitalisierung verbessert, etwa durch Online-Terminbuchung und digitale Antragstellung. Die stichprobenartige Überprüfung einzelner Fallakten im Ausländeramt durch die Bezirksregierung dauere an.