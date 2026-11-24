Nach den Enthüllungen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zur sogenannten Liste Coesfeld hat die Stadt Köln 62 Personen aus ihrem umstrittenen Bleiberechtsprogramm ausgeschlossen. Das bestätigt ein Stadtsprecher auf Anfrage.

Anfang August machte diese Zeitung öffentlich, dass die Stadt angebotene Hilfe des Landes NRW zur Beschaffung von Reisedokumenten für ausreisepflichtige Menschen aus Westbalkanstaaten abgelehnt hatte. Man wolle diese Menschen integrieren, hieß es damals.

Die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld hatte im Jahr 2024 eine Liste mit 471 Personen nach Köln übermittelt. 218 von ihnen nahmen am Kölner Bleiberechtsprogramm teil, das Menschen Perspektiven für einen dauerhaften Aufenthalt ermöglichen soll. Darunter waren 79 verurteilte Straftäter, teils ging es um schwere Straftaten wie Vergewaltigung, Raub, gefährliche Körperverletzung und Geldwäsche.

Neue Kriterien für Bleiberechtsprogramm

Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ wird die Stadt neue Kriterien für das Bleiberechtsprogramm noch diese Woche vorlegen. Der Rat soll sie am 10. Dezember beschließen.

Wie jetzt ebenfalls bekannt wurde, konnte die Stadt Köln bislang nur acht von den insgesamt 471 Personen der Liste Coesfeld abschieben. Zehn Personen reisten freiwillig aus, so heißt es, acht leben nicht mehr in Köln und bei 25 Personen sei der Aufenthaltsort unbekannt. Die Vorgänge um die Liste Coesfeld lösten eine bundesweite Diskussion aus. Am 24. September veröffentlichte die Stadt Köln deshalb einen 94-seitigen Prüfbericht zu den Vorgängen rund um die Liste Coesfeld. Es stand der Vorwurf im Raum, das Kölner Ausländeramt habe Teilnehmer des Bleiberechtsprogramms möglicherweise privilegiert behandelt und vor Abschiebungen geschützt, was die Stadt verneinte.

Dagegen hat die Bezirksregierung Köln vor zwei Wochen in einer internen Bewertung für die Landesregierung erklärt, es gebe Anhaltspunkte für eine solche Praxis. Unterdessen wurden gestern auch neue landesweite Zahlen bekannt, die die Brisanz des Themas unterstreichen. Seit 2022 sollen 400 ausreisepflichtige Iraker und Migranten vom Westbalkan allein in Köln 3732 Straftaten begangen haben. Auf das Konto von 288 geduldeten Personen aus Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Serbien gehen knapp 3200 Verfahren. Das geht aus einer Antwort von NRW-Fluchtministerin Verena Schäffer (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der FDP im Landtag hervor, die dieser Redaktion vorliegt.

Fünf-Punkte-Programm des Landes

Schäffer hatte zuvor ein Fünf-Punkte-Programm vorgelegt, um Straftäter schneller in ihre Heimatländer abzuschieben. Das Programm sieht unter anderem vor, ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder schneller zu erfassen, ihre Rückführung zu priorisieren und die Verfahren in den Kommunen enger zu begleiten.

Man werde dafür sorgen, dass es „eine größere Verbindlichkeit“ in den beteiligten Behörden gebe, sagte Schäffer dieser Zeitung. Es solle „nachgehalten werden“, ob Unterstützungsangebote des Landes auch angenommen werden. Aufklärung und Transparenz um die Coesfelder Liste seien auch nötig, um „die Akzeptanz und Solidarität mit Geflüchteten zu erhalten, die unsere Unterstützung und unseren Schutz brauchen und die bei erfolgreicher Integration Bleiberechte bekommen können“.