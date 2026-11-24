Neue Zahlen belegen einmal mehr den Abschiebeskandal rund um die sogenannte Liste Coesfeld: Seit 2022 sollen 400 ausreisepflichtige Iraker und Migranten vom Westbalkan allein in Köln 3732 Straftaten begangen haben. Bis heute aber wurde nur ein Bruchteil abgeschoben. Allein auf das Konto von 288 geduldeten Personen aus Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Serbien gehen knapp 3200 Verfahren. Dies geht aus einer Antwort der NRW-Fluchtministerin Verena Schäffer (Grüne) auf eine kleine Anfrage der FDP im Landtag hervor, die dieser Redaktion vorliegt. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte enthüllt, dass die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) Coesfeld, zuständig für geduldete Ausländer aus den Westbalkanstaaten, im Herbst 2024 den Kölner Kollegen angeboten hatte, für 471 Personen Passersatzpapiere zu beschaffen, um sie womöglich abschieben zu können. Doch das Kölner Ausländeramt machte von dem Angebot keinen Gebrauch. Auch die ZAB Unna, die sich um irakische Staatsangehörige kümmerte, stieß seinerzeit auf wenig Resonanz. Ein Prüfbericht der Stadt Köln nach der Berichterstattung ließ so manche Frage offen. So ist die Zahl von 3200 Verfahren neu. Auch fehlt es an Antworten, warum etliche der Tatverdächtigen nicht längst in ihre Heimat zurückgeführt wurden.

Land zählt knapp 12.000 Strafverfahren

Insgesamt listet das Ministerium knapp 12.000 Strafverfahren für NRW auf. Der parlamentarische Bericht beziffert die Fallzahlen für alle 81 kommunalen Ausländerbehörden.

Manche Beispiele sind besorgniserregend: Der Kreis Mettmann weist nur drei mutmaßliche Straftäter vom Westbalkan auf. Rechnerisch gesehen kommt jede Person für 75 Straftaten in Frage. Vor allem die größeren Kreise und Städte stehen für eine hohe Zahl krimineller Energie. So sollen 87 ausreisepflichtige Migranten aus dem Westbalkan und dem Irak 479 Delikte verübt haben.

Die Straftaten in Düren, Wuppertal und Düsseldorf

In Düren verteilen sich zehn Taten auf jede der 40 einschlägig bekannten Personen. In Wuppertal liegt die Einzelrate der 57 geduldeten Ausländer bei je zwölf Fällen, gefolgt von Solingen mit je 7,5. Mülheim an der Ruhr etwa, deren Behörde gerade einmal ein Prozent der ausreisepflichtigen Personen abschiebt, kommt auf gut sechs Taten pro Person. In Bochum sind es sechs pro Person, in Münster acht. Auf Düsseldorf verteilen sich auf 128 tatverdächtige Migranten 451 strafrechtliche Einträge.

Die Zahl der Verurteilungen lässt der Ministeriumsbericht offen. Genauso wie zur Frage, um welche Straftaten es sich handelt. Auch weiß die Landesregierung weder zu sagen, wie viele dieser Personen abgeschoben noch die Gründe für eine weitere Duldung zu nennen. In einer Vorbemerkung bezeichnet die Fluchtministerin die Rückführungsprozesse als komplex. „Die tatsächliche Ausreisepflicht hat allein noch nicht unmittelbar eine tatsächliche Rückführbarkeit zur Folge“, so die Grünen-Politikerin. Eine erfolgreiche Abschiebung hänge zum einen von der Rückübernahmebereitschaft des Herkunfts- oder Zielstaates ab „sowie von der Verfügbarkeit von Reisedokumenten oder der erfolgreichen Beschaffung von Passersatzpapieren“.

FDP: Erschreckend hohe Zahlen

Alexander Steffen, integrationspolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion NRW, nannte die Zahlen „erschreckend. Noch erschreckender ist die Arbeitsverweigerung des grünen NRW-Fluchtministeriums bei der Aufklärung des Skandals um die Listen Coesfeld und Unna.“ Nach dem Terroranschlag von Solingen habe Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) versprochen, Straftäter vorrangig abzuschieben – „und bis heute weiß seine Landesregierung nicht einmal, wie viele ausreisepflichtige Straftäter in Nordrhein-Westfalen insgesamt frei herumlaufen. Mit diesem Chaos muss Schluss sein, das Land muss die volle Verantwortung für alle Abschiebungen übernehmen.“

Nach den Artikeln des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zur sogenannten Liste Coesfeld indes hatte Schäffer ein Fünf-Punkte-Programm vorgelegt, mit dem Straftäter zukünftig schneller in ihr Heimatland zurückgeführt werden sollen. Zudem soll die Arbeit der kommunalen Ausländerbehörden stärker gesteuert und kontrolliert werden. Das Programm sieht unter anderem vor, ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder schneller zu erfassen, ihre Rückführung zu priorisieren und die Verfahren in den Kommunen enger zu begleiten.

Fluchtministerium will kommunale Ausländerämter unterstützen

„Wir werden insgesamt dafür sorgen, dass es eine größere Verbindlichkeit“ in den beteiligten Behörden gibt, sagte Schäffer unserer Zeitung. Dazu solle „nachgehalten werden“, ob Unterstützungsangebote des Landes auch angenommen werden. „An der Aufarbeitung der Coesfelder Liste arbeiten wir weiter unter Hochdruck“, so die Ministerin. „Unbegründete Ungeduld“ indes würde „den Prozess der sorgfältigen Aufklärung nichtbeschleunigen“. Aufklärung und Transparenz um die Coesfelder Liste seien auch nötig, um „die Akzeptanz und Solidarität mit Geflüchteten zu erhalten, die unsere Unterstützung und unseren Schutz brauchen und die bei erfolgreicher Integration Bleiberechte bekommen können“.