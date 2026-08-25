Über 30 Jahre lang war die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG am Barbarossaplatz zu Hause. Die großen Büroräumlichkeiten erstreckten sich zwischen Luxemburger und Pfälzer Straße, direkt an den Gleisen der Linie 18.

Doch im vergangenen Jahr sind die 1300 Mitarbeitenden des Unternehmens nach Deutz umgezogen. Auf 18.000 Quadratmetern ist die Niederlassung „Centraal“ im Herzen der MesseCity Köln entstanden.

Neues Hotel am Barbarossaplatz wird 305 Zimmer haben

Am Barbarossaplatz wird derweil das sechsgeschossige Bürogebäude zu einem Meininger-Hotel umgebaut. Nach der Eröffnung des Hotels Köln West an der Stolberger Straße im Jahr 2023 expandiert die Hotelgruppe nun mitten ins quirlige Zentrum.

„Mit unserem zweiten Hotel in Köln setzen wir unser Wachstum in Deutschland, unserem größten Markt, fort. Köln ist für uns ein wichtiger Standort mit hoher Nachfrage. Der Barbarossaplatz bietet eine zentrale Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung und eignet sich ideal für unser Hybridkonzept und unterschiedliche Reiseanlässe“, sagt CEO Ajit Menon.

Die Meininger-Budgethotels verfolgen ein Hybridkonzept. Das Design spiegelt den Charakter seiner lokalen Umgebung wider, wie hier im Hotel in Lindenthal. Copyright: Meininger Hotels

Das neue Meininger-Hotel Barbarossaplatz wird über 305 Zimmer und bis zu 1160 Betten verfügen. Geplant ist eine Mischung aus Doppelzimmern und Mehrbettzimmern, die sich an Familien, Individualreisende, größere Gruppen wie Schulklassen sowie Geschäftsreisende richtet. Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, stehen 30 Stellplätze zur Verfügung, darunter mindestens vier mit E-Lademöglichkeit.

Hotel am Barbarossaplatz mit Hostel-Schlafsaal

Das Hybridkonzept der Hotelkette kombiniert nach eigener Aussage den Service und Komfort eines internationalen Budgethotels mit außergewöhnlicher Ausstattung, wie einer Gästeküche und Game Zone. Die Zimmer reichen vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis zum Bett im geteilten Schlafsaal.

Die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2029 vorgesehen. Köln zählt zu den gefragtesten Städtereisezielen Deutschlands. Im Jahr 2025 verzeichnete die Metropole rund 4,25 Millionen Gäste und erstmals mehr als 7,22 Millionen Übernachtungen.