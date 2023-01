Der Rheingarten in Köln

Köln – Die Kölner Tourismusbranche hat sich leicht erholt. In den zwei Hauptmonaten der deutschen Sommerferien kamen viele Gäste vor allem zu Tagesausflügen, aber auch die Hotellerie war gut gebucht, wie Köln-Tourismus nun bilanziert. Die Auslastung der Hotels war allerdings je nach Lage sehr unterschiedlich. Kleine inhabergeführte Häuser außerhalb der Innenstadt hatten es schwerer.

Der Großteil der Gäste kam aus Deutschland. Sie hätten sich auf die veränderten Bedingungen eingestellt, seien flexibler unterwegs – oft auch mit dem Fahrrad – und wechselten häufiger den Aufenthaltsort.

Kölner Werbung wirkte

Jürgen Amann, Geschäftsführer der Köln-Tourismus GmbH, wertet dies auch als Erfolg der großangelegten deutschlandweiten Werbekampagne für die Stadt. Unter anderem warben Plakate in vielen Großstädten an zentralen Orten für Köln. Auch auf das große Wandgemälde in Berlin habe es digital zahlreiche positive Rückmeldungen gegeben.

„Es ist eine leichte Erholung für die touristischen Dienstleister spürbar. Dennoch fehlen vor allem die internationalen Gäste sowie der für Köln sehr wichtige Anteil an Geschäftsreisenden. Hierzu zählen auch jobbedingte Langzeitgäste oder Übernachtungen von Künstler und Künstlerinnen – was oft mitreisende Crews einschließt“ , so Amann.

Die Hoffnung liege nun auf dem Messegeschäft in den nächsten drei Monaten (am 9. Oktober beginnt die weltweit größte Nahrungsmittelmesse Anuga) sowie der langsamen Wiederkehr der ausländischen Besucher zum Beispiel durch den Kreuzfahrttourismus. Erste Erfolge hätte es in diesem Tourismussegment bereits gegeben.