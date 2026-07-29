Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (28. Juli) in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei nach einem flüchtigen E-Scooter-Fahrer. Er soll eine 94 Jahre alte Fußgängerin auf einem Zebrastreifen angefahren und anschließend geflüchtet sein.

Nach ersten Erkenntnissen war die Seniorin gegen 19 Uhr mit einer Pflegekraft auf dem Gehweg der Marzellenstraße in Richtung „An den Dominikanern“ unterwegs, als sie von dem E-Scooter erfasst wurde.

Die 94-Jährige stürzte und erlitt eine Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Fahrer kümmerte sich nicht um die Verletzte und flüchtete zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof.

Drei Personen auf E-Scooter

Nach Angaben der Begleiterin sollen sich auf dem E-Scooter auch zwei Begleiter des Fahrers befunden haben. Auch sie liefen davon. Der Fahrer soll schwarze Haare und eine Kappe getragen haben.

Hinweise zum Unfall oder dem Gesuchten nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)