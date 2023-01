Bei einem schweren Unfall, wurde am Montag (3. Oktober) ein Fahrradfahrer in der Kölner Altstadt lebensgefährlich verletzt. (Symbolfoto)

Köln – Bei einem schweren Verkehrsunfall am Friesenwall in der Kölner Altstadt-Nord, ist am Montagabend (3. Oktober) ein 32-jähriger Fahrradfahrer von einem Autofahrer angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei soll der 35-jährige Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen 19 Uhr von der Magnusstraße nach links in den Friesenwall abgebogen und dabei mit dem auf dem Radweg entgegenkommenden Fahrradfahrer zusammengestoßen sein. Rettungskräfte fuhren den lebensgefährlich verletzten Kölner zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten vor Ort die Unfallspuren. Polizisten stellten das Unfallfahrzeug und das Fahrrad sicher. (red)