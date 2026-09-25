Nach der Wiedereröffnung von Oper und Schauspiel sind nicht nur die Bühnen der Häuser wieder mit Leben gefüllt. Auch der Außenbereich des Schauspielhauses verwandelt sich jetzt in eine Konzertlocation.

Patrice gibt Konzerte an ungewöhnlichen Orten

Der Musiker Patrice hat für Samstag, 26. September, um 18 Uhr ein kostenloses Konzert auf dem Vordach des Schauspielhauses in Köln angekündigt. Der Auftritt ist Teil der „Experience Tour“, mit der der Reggae-Musiker bis Februar 2027 Konzerte an außergewöhnlichen Orten und häufig zu unkonventionellen Zeiten spielt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Idee zu dem Konzert haben Patrice und der Veranstalter Micki Pick demnach gemeinsam mit dem Kulturdezernenten Stefan Charles und dem Intendanten des Schauspielhauses Kay Voges entwickelt. (red)