Fahndung Unbekannter attackiert Reisenden im Kölner Hauptbahnhof mit Flasche

Köln – Die Bundespolizei sucht nach einem Mann, der bereits am 10. Juni 2019 in der WC-Anlage im Kölner Hauptbahnhof einen Reisenden mit einer Bierflasche attackiert haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe er den Mann damit am Auge verletzt.

Zuvor gab es verbale Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Ein weiterer Tatverdächtige schlug auf den Verletzten ein. Der Unbekannte flüchtete aus dem Bahnhof, während der zweite Tatverdächtige nach seiner Festnahme keine Hinweise zu dem Gesuchten geben konnte.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter 0800-6888000. (hen)

Update: Der Tatverdächtige hat sich bei der Polizei gestellt.