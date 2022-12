Köln – Bei einer Auseinandersetzung am Freitagabend in der Kölner Neustadt-Nord ist ein 34-jähriger Kölner mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten den schwerstverletzten Mann in eine Klinik. Am Samstagvormittag erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage, dass das Opfer außer Lebensgefahr sei.

Die Passage am Ebertplatz wurde weiträumig abgesperrt. Copyright: Jasmin

Gegen 21 Uhr meldete eine Zeugin die laustarke Auseinandersetzung zwischen zwei Personen auf dem Ebertplatz. Unmittelbar nach der Tat stellten Polizisten den aus Guinea stammenden 25-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort und nahmen ihn fest. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Eine Mordkommission ist eingesetzt. (red)