Köln – Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Altstadt hat die Feuerwehr am Mittwochmittag insgesamt fünf Menschen gerettet. Zwei Erwachsene und zwei Kinder seien per Drehleiter aus dem sechsgeschossigen Haus gebracht worden, eine weitere Person mit einer Fluchthaube – einer besonderen Atemschutzmaske, wie die Feuerwehr mitteitle.



Alle Personen seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Grund für das Feuer war offenbar ein Karton in einem Hausflur, der in Brand geraten und starken Rauch verursacht hatte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 35 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz.

In dem betroffenen Haus befindet sich neben mehreren Wohnungen auch eine Eisdiele von Ex-FC-Profi Lukas Podolski, in der es nicht gebrannt hatte. (red)