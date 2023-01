Der 27-Jährige wurde an die Kriminalpolizei in Köln übergeben.

Innenstadt – Bei einer Kontrolle am Kölner Hauptbahnhof hat die Bundespolizei am Dienstagabend einen 27-jährigen Mann festgenommen, der mit einem europäischen Haftbefehl der belgischen Behörden gesucht wurde.

Nach Angaben der Bundespolizei unterzogen die Beamten den 27-Jährigen gegen 19 Uhr einer Kontrolle, bei der sich herausstellte, dass sich der Reisende seit mehr als 60 Tagen unerlaubt in Deutschland aufhält und zudem von den belgischen Behörden wegen Drogenhandels gesucht wird. Die Beamten nahmen den Mann fest und übergaben ihn an die zuständige Kriminalpolizei in Köln. (red)