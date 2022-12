Köln – Der Projektentwickler Gerchgroup aus Düsseldorf hat nach eigenen Angaben für ein weiteres Teilprojekt des neuen Quartiers Laurenz-Carré südlich des Doms den Bauantrag eingereicht. Parallel seien die Abbruchgenehmigung für den Anbau an das denkmalgeschützte Senats-Hotel im südlichen Bereich sowie die Teilbaugenehmigung für die Erstellung der Baugrube eingegangen, teilte das Unternehmen mit. Bis Ende 2024 soll auf dem Areal zwischen Am Hof, Unter Goldschmied und Großer Budengasse in der Innenstadt ein Gebäudeensemble mit Büroflächen, Handel, Hotel und Gastronomie entstehen.



Die Planung stammt vom Büro Kister Scheithauer Gross Architekten und Stadtplaner. Für die Modernisierung des Senats-Hotel, das Ende 2023 als Radisson Red Hotel wiedereröffnen soll, ist hingegen das Büro Caspar verantwortlich. Die Rückbauarbeiten sollen in Abstimmung mit der Stadt voraussichtlich im vierten Quartal 2021 beginnen. (att)