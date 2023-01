Köln – Bei einem Verkehrsunfall in der Kölner Innenstadt ist am frühen Donnerstagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Die Radfahrerin war gegen 8.20 Uhr vom Heumarkt aus in Richtung Deutzer Brücke unterwegs, als eine abbiegende Autofahrerin sie in Höhe des Maritim-Hotels erfasste. Die Radfahrerin verletzte sich schwer und musste in eine Klinik gebracht werden.

Zur Unfallaufnahme war die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung rechtsrheinisch über mehrere Stunden gesperrt. Gegen 11.45 Uhr hat die Polizei alle Sperrungen aufgehoben. (red)