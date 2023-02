„Naked Bike Ride“ Kölner machen auf Gefahren für Radfahrer aufmerksam

Köln – Rund 60 Menschen haben am Donnerstagabend mit wenig Kleidung am Körper, dafür mit einem großen Anliegen, eine Fahrradtour durch die Kölner City unternommen. Bereits zum dritten Mal soll der von den Gruppen „Radkomm“ und „Klima Freunde“ sowie „Grüne Jugend Köln“ organisierte „Naked Bike Ride“ mit einer Mischung aus Provokation und Humor deutlich machen, dass und welche Gefahren für Radfahrer in der Stadt bestehen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fahrraddemonstrationam Ottoplatz in Deutz Copyright: Ingo Hinz

Die annähernde Nacktheit der Teilnehmer symbolisiert dabei die Schutzlosigkeit von Fahrradfahrenden im Verkehr. „Köln ist leider immer noch ein gefährliches Pflaster für Radfahrer und Radfahrerinnen. Das muss sich dringend ändern“, sagte Charlotte Grieser von den Klimafreunden. Mehr Sicherheit für den Radverkehr bedeute mehr Sicherheit für alle. Von der Schaafenstraße am Neumarkt aus führt die Route bis zum Ebertplatz, wo die Demonstration gegen 19.30 Uhr enden soll. (ihi)