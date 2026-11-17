Es gibt Schlimmeres als eine „Kunsthure“ zu sein. Das fand zumindest der ehemalige Frontmann der Polit-Alternative-Band „Ton, Steine, Scherben“ Rio Reiser. Als seine alten Weggefährten ihm Kommerzialisierung vorwarfen, weil er nach dem Band-Ende eine erfolgreiche Solokarriere startete und dafür bei großen Plattenlabels unterschrieb, war dies seine schlichte Antwort.

Mit dem Begriff der „Kunsthure“, dem Kunstmarkt und seinen Ausuferungen befasst sich nun eine neue Gruppenausstellung des Kunstvereins 68elf zum Buch für die Stadt „Ein Mann der Kunst“ von Kristof Magnusson. Die Ausstellung wird am Freitag, 20. November, um 18 Uhr im Ausstellungsraum Odoart an der neuen Maastrichter Straße 12 bis 14 eröffnet.

Kunstprüfer und „Gender Show Gap“

Rund 20 Künstlerinnen und Künstler zeigen dort kritische und ironische Auseinandersetzungen mit dem Thema. So hat die Künstlerin Monika Heimann für die Ausstellung ein Objekt kreiert: einen Kunstprüfer. Mit dem Werkzeug, das vier Griffe aufweist, kann der Laie überprüfen, ob ein Kunstwerk dem Goldenen Schnitt entspricht, dem Inbegriff von künstlerischer Ästhetik.

Das Werk „White Venus bleeding red“ von Patricia Falkenburg. Copyright: Patricia Falkenburg

Einen ganz anderen Blick auf das Thema wirft Patricia Falkenburg: „Müssen Frauen nackt sein, um ins Museum zu gelangen?“ Die Frage stellte auch bereits die anonyme feministische Künstlergruppe „Guerrilla Girls“ im Jahr 1989 und thematisierte damit unter anderem den „Gender Show Gap“, wonach in den ständigen Sammlungen der Kunstmuseen in erster Linie Bilder von männlichen Künstlern zu sehen sind.

Auch Falkenburg kritisiert das und schreibt weiter: „Sex Sells, Titten gehen immer.“ Doch was macht der gesellschaftliche, männliche Blick auf den nackten Frauenkörper mit der zum Objekt degradierten Frau? Falkenburg hat eine künstlerische Antwort gefunden, mit Bildnissen nackter Frauen, die sie in Weiß auf elfenbeinfarbenes Aquarellpapier gedruckt und mit einer roten Fadenstickerei versehen hat: „Venus bleeds“ heißt das Werk, wo exemplarisch eine Steinzeitstatuette blutet und damit die Verletzung des angestarrten Objektes symbolisiert.

Vereinsvorsitzende Agii Gosse hat hingegen mithilfe von KI eine Collage erarbeitet, indem sie Stichworte wie „Kunstmarkt“, „Objekt“, „Dekoration“, „Verkauf“ und „Vermarktung der Kunst“ zum Begriff „Kunsthure“ in Chats eingegeben und Motivwünsche angemeldet hat. Entstanden ist ein Schwarz-weiß-Foto von einer nackten jungen Frau, die den lüsternen Blicken zweier älterer Männer in Anzügen und Krawatten ausgeliefert ist: Auf dem Rücken einer nackten Frau steht in schwarzer Schrift ihr Schicksal geschrieben: „Kunsthure, gekauft, bewundert, vergessen.“

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 29. November, zu sehen. Öffnungszeiten: Freitag, 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag: 15 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 22. November, am Samstag, 28. November, und am Sonntag, 29. November, findet jeweils um 16 Uhr eine Lesung statt. www.68elf.de