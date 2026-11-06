Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat den Einzug seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das sanierte Filmhaus an der Nord-Süd-Fahrt in der Innenstadt abgeschlossen. Das teilte eine Sprecherin mit.

Wie berichtet, hat der Sender nach Verzögerungen und einer Kostenexplosion das Gebäude aus dem Jahr 1974 fertig saniert. Im Filmhaus, gelegen rund 500 Meter entfernt vom Dom, sollen rund 700 Menschen arbeiten und unter anderem die Aktuelle Stunde, das ARD-Morgenmagazin und Brennpunkte zu bestimmten Themen entstehen.

Die Bauarbeiten hatten 2018 begonnen und sich mehrfach verzögert. Das Projekt kostet laut WDR 240 Millionen Euro. (mhe)