Köln – Einer der am höchsten dekorierten Barkeeper Kölns hat in der bekanntesten Partyzone der Stadt eine „Bottled Cocktail Boutique“ eröffnet. Indika Silva, Chef der Toddy Tapper Bar im Agnesviertel, bietet hier 20 verschiedene Cocktails in Flaschen an. Sehr fein sieht der kleine Laden zwischen einem Kiosk und dem kolumbianischen Deli „Rosa & Paula“ aus.

Abgefüllte Mixgetränke haben wegen ihrer oft unklaren Bestandteile einen eher schlechten Ruf, das ist Indika Silva klar. „Aber das wollen wir ändern. Der Mix und die Zutaten in den Flaschen entsprechen eins zu eins denen in meiner Bar. Cocktails in der Flasche haben ein großes Potential.“ Schon während Pandemie und Lockdown hatte er mit der Produktion begonnen – auch Sirup und die Gewürzmischungen sind hausgemacht – und das Angebot wurde gut angenommen. Nun wählte er die Kyffhäuserstraße als ersten Verkaufsstandort außerhalb der Bar. „Denn hier sind viele Leute, die gerne trinken.“

Dieselben Zutaten wie in der Bar

Im Angebot ist zum Beispiel der Yuzu Negroni mit Yuzu Gin, Campari und rotem Wermut, der Miholu mit Holunderblüte, Weinaperitif, Minze, Zitrus und Gin oder der Philippine Jungle mit Banane, Haselnuss, Vanille und Rum und der Master’s Punch mit Ananas, Kurkuma, geröstetem Reis, Kardamom und Arrack. 200 Milliliter kosten zwischen acht und 12,50 Euro, sind also wesentlich preisgünstiger als in der Bar. Hinzugefügt werden muss dann nur noch Eis. Und, wenn man will, eine schöne Dekoration.

14 neue Cocktails erfunden

Trotz der Original-Zutaten: „Cocktails aus der Flasche schmecken anders als in der Bar. Nicht schlechter und nicht besser, aber anders, das haben mir schon viele Kunden gesagt – weil die Atmosphäre in der Bar fehlt, die Zeremonie“, sagt Indika Silva ganz offen. Um den direkten Vergleich möglichst zu vermeiden, hat er nur sechs seiner Bar-Drinks auf der Flaschen-Karte, 14 hat er eigens für den Laden neu erfunden.

Inzwischen bestellen auch Gastronomen seine Flaschenabfüllungen, weil es an Fachleuten fehlt und sich auch nicht jeder einen eigenen Barkeeper leisten kann. Für die Kunden auf der Kyffhäuser Straße gibt es noch einen besonderen Service: Wer seinen Drink gleich draußen auf der Straße genießen möchte, der bekommt ein stabiles Marmeladenglas mit Eiswürfeln. Zum Kölner Weg-Bier kommt jetzt also noch der Weg-Cocktail.

Toddy Tapper Bottled Cocktail Boutique, Kyffhäuserstraße 50, 50674 Köln, Dienstag bis Samstag von 16-21 Uhr