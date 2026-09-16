Nach mehr als 14 Jahren Sanierung öffnet die Kölner Oper wieder am Offenbachplatz. Mit dem Neustart gibt es auch ein neues Ticketsystem: Die regulären Preise reichen von 5 bis 170 Euro. Wie viel eine Karte kostet, hängt von der Vorstellung und vom Sitzplatz ab.

Oper Köln: Wonach richten sich die Preise?

Die Oper arbeitet mit verschiedenen Preisgruppen von A bis O. Welche Preisgruppe gilt, hängt unter anderem von der Produktion, dem Termin, der Nachfrage und der Art der Vorstellung ab – etwa davon, ob es eine Premiere, ein Gastspiel oder eine reguläre Vorstellung ist.

Der Zuschauerraum der Oper in Köln. Copyright: Martina Goyert

Innerhalb der jeweiligen Preisgruppe richtet sich der Preis nach dem Sitzplatz. Deshalb können Karten für dasselbe Stück unterschiedlich viel kosten. Eine vollständige Übersicht mit allen Preisgruppen und Preisen hat die Stadt Köln in einem Preistableau veröffentlicht.

Die günstigste reguläre Karte kostet 5 Euro, in der höchsten Preisgruppe sind bis zu 170 Euro möglich.

Opernpreise am Beispiel „Rosenkavalier“

Wie unterschiedlich die Preise ausfallen können, zeigt die erste große Premiere im sanierten Haus. Für Richard Strauss' „Rosenkavalier“ am 27. September werden aktuell je nach Sitzplatz Karten von rund 27 bis 171 Euro angeboten.

Für weitere Vorstellungen derselben Produktion gelten niedrigere Preisgruppen. Wer beim Termin flexibel ist, kann also günstiger an Karten kommen.

Bei hoher Nachfrage können Karten teurer werden

Zusätzlich gibt es ein Dynamic Pricing. Sind 70 Prozent der Plätze einer Preiskategorie verkauft, steigt deren Preis um zehn Prozent. Bei 90 Prozent Auslastung erhöht er sich um insgesamt 20 Prozent. Die beiden günstigsten Preiskategorien PK 6 und PK 7 sind davon ausgenommen.

Auf der Website wird deshalb immer der Preis angezeigt, der zum Zeitpunkt des Kaufs gilt.

Bühnen-Cards: Rabatt gegen Jahresgebühr

Wer häufiger in die Bühnen Köln geht, kann mit einer Card sparen:

Card 10: 25 Euro pro Jahr, 10 Prozent Rabatt Card 20: 49 Euro pro Jahr, 20 Prozent Rabatt U27-Card: 1 Euro pro Jahr, Ticket für 10 Euro U30-Card: 29 Euro pro Jahr, 30 Prozent Rabatt

Die Cards gelten 365 Tage. Der Rabatt gilt jeweils für ein Ticket pro Vorstellung. Premieren, Gastspiele und Sonderveranstaltungen sind unter anderem ausgenommen.

Auch ohne U27-Card kostet ein entsprechendes Ticket für Menschen unter 27 Jahren 12 Euro, solange Karten aus dem Kontingent verfügbar sind.

Oper Köln: Familien können ebenfalls sparen

Bei ausgewählten Familienvorstellungen erhalten bis zu zwei Erwachsene 50 Prozent Rabatt, wenn sie gemeinsam mit mindestens einem Kind oder Jugendlichen unter 18 Jahren eine Vorstellung besuchen. Kinder und Jugendliche zahlen dort 12 Euro.

Wie viel kostet die Kinderoper?

Für die Kinderoper gelten feste Preise:

Erwachsene: 22 Euro Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 8 Euro Schulklassen und Kitas: 6,50 Euro Menschen mit Schwerbehinderung ab GdB 50: 11,50 Euro, Begleitperson frei

Oper Köln: Eröffnungswochenende ist kostenlos

Wer das sanierte Opernhaus zunächst kennenlernen möchte, kann dies am 19. und 20. September kostenlos tun. Der Eintritt zum Eröffnungsfest ist frei, für einige Entdeckungstouren durch das Opernhaus müssen allerdings kostenlose Zeitfenster reserviert werden. Diese sind teilweise bereits ausgebucht, je nach Kapazität sind spontane Teilnahmen möglich. Das Schauspielhaus kann bis auf die erste Tour des Tages ohne Anmeldung erkundet werden. Für die Kinderoper und das Kleine Haus ist keine Reservierung nötig.

Eröffnung der Oper: Open-Air-Programm zugänglich für alle

Für das Festgelände und das Programm auf der Außenbühne braucht man keine Reservierung. Das gilt etwa für die Konzerte am Samstag und das Familienprogramm am Sonntag. Auch für das abschließende Kasalla-Konzert am Sonntag um 21 Uhr ist keine Anmeldung nötig.

Das Opernhaus innen (Denkmalschutz) mit Blick auf die Bühne im Juli 2026. Copyright: Martina Goyert

Der reguläre Opernbetrieb beginnt anschließend mit der „Rosenkavalier“-Premiere am 27. September.

Auf der Webseite der Oper sehen Sie die Saalpläne, Programm und können Tickets kaufen -> oper.koeln | Mehr Infos zum Eröffnungsfest finden Sie hier -> buehnen.koeln/eroeffnungsfest