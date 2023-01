Kölner Polizisten bespuckt Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle

Köln – Am Samstagabend ist ein 46-jähriger Mazda-Fahrer unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflohen und hat bei der anschließenden Kontrolle erheblichen Widerstand geleistet. Das teilt die Polizei mit.

Kurz vor Mitternacht hatte ein Streifenteam der Wache Mülheim die Verfolgung des Schlangenlinien fahrenden Mazdas auf dem Dünnwalder Kommunalweg in Höhe der Düsseldorfer Straße aufgenommen. Trotz der Anhaltezeichen beschleunigte der 46-Jährige seinen Mazda auf über 120 km/h und setzte seine Fahrt in Richtung Höhenhaus fort. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Mann dabei mehrfach in den Gegenverkehr, wo ihm entgegenkommende Autofahrer ausweichen mussten.

Einsatz von Pfefferspray

Die Flucht des Mannes endete an einem Begrenzungspfosten in Höhe des Embergwegs in Köln-Dünnwald. Der 46-Jährige bespuckte die Beamten und versuchte, sich durch mehrere gezielte Kopfstöße der Kontrolle zu entziehen. Erst nach Einsatz von Pfefferspray gelang es den Polizeibeamten, die Situation zu beruhigen. Die Polizisten brachten den mit Handfesseln fixierten 46-Jährigen ins Gewahrsam und ordneten dort die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten noch am Einsatzort.

Neben einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich der Kölner zusätzlich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (red)