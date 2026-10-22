Die Kölner Volkshochschule lädt am Samstag, 31. Oktober, zu einem Offenen Bildungstag zum Thema „Beruf & Digitales“ ein. Dabei können Interessierte an Schnupperangeboten, Vorträgen und persönlichen Beratungen teilnehmen und die Kursformate und Lehrkräfte der VHS kennenlernen.

Bei dem Bildungstag stehen die Digitalisierung und der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf das Arbeitsleben im Fokus. Besucherinnen und Besucher können unter anderem KI-Anwendungen auf dem Smartphone testen, Programmiersprachen kennenlernen und Designsoftwares ausprobieren. Zudem gibt es Workshops zu Konfliktkommunikation, Zeitmanagement und Datenschutz sowie Informationen zu berufsbegleitenden Fortbildungen, die an der VHS besucht werden können.

Die Veranstaltung findet in der VHS im Komed im Mediapark von 10 bis 16 Uhr statt und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. (red)