Als Katja und Ilja Smitt vor einigen Wochen erfuhren, dass der Kölner Weihnachtscircus seinen vertrauten Standort verlassen muss, war die Aufregung erst einmal groß. Wegen Sanierungsarbeiten an den Rampen der Zoobrücke musste das blau-weiße Palastzelt nach zehn Jahren umziehen.

Im Mülheimer Schanzenviertel bietet sich jetzt viel mehr Platz und ein tolles Ambiente für die außergewöhnliche Weihnachtsshow. Schon der Weg zum Zelt ist festlich geschmückt. Man sieht, mit wie viel Liebe zum Detail und Herzblut die Weihnachtswelt entworfen wurde.

Kölner Weihnachtscircus steht jetzt im Schanzenviertel

Entscheidend ist ohnehin, was in der Manege geboten wird. Und da verteilt das 60-köpfige Ensemble schon vor Heiligabend großzügig Geschenke. Das neue Programm ist gespickt mit artistischen Höchstleistungen. Am Boden und in der Luft gab es manch Atemberaubendes zu sehen, und die Clowns-Abteilung bot eine echte Überraschung.

Gespannt kamen am Samstagabend (28. November 2026) auch wieder etliche prominente Gäste zur Premiere. „Ich war lange nicht mehr im Zirkus, habe aber nur Tolles über diesen gelesen“, sagte Ex-Handball-Nationaltrainer Heiner Brand. „Ich hoffe, dass ich auch ein wenig lachen kann. Für mich steht der Weihnachtscircus für Tradition, Akrobatik und Humor.“

Domdechant Robert Kleine leitete mit dem Besuch seine Adventszeit ein. „Ich freue mich auf Lachen und Staunen, Clowns und Akrobatik“, sagte er. Radiomoderator Olli Briesch schmückt traditionell am Nachmittag der Zirkus-Premiere das Haus weihnachtlich. „Dieser Abend ist immer festlich, spannend und unterhaltsam.“

Janine Kunze hatte Familie und Freunde mit zur Premiere des Weihnachtscircus gebracht. Copyright: Daniela Decker

Auch für Schauspielerin Janine Kunze ist der Besuch im feierlich geschmückten Zelt nicht wegzudenken. „Dieser Abend ist Familien-Pflichtprogramm, eine Institution und eine perfekte Einstimmung auf den Advent“, sagte sie. Der Patenonkel ihrer Kinder war ebenso mit dabei wie Leif Wienbreyer. Der neue Betriebsleiter vom Treppchen in Rodenkirchen ist der Freund von Kunzes Tochter.

Moderatorin Ulrike von der Groeben gab zu: „Seit die Einladung kam, fiebere ich diesem Abend entgegen. Die Musik, die Farben, die Lichter, die Kostüme, das ist alles großartig.“

Moderator Sven Lorig verriet, dass er sein erstes Geld als 13-Jähriger als Zauberkünstler verdient hat. „Deshalb freue ich mich auf Illusionist Peter Valance. Rundum-Magie ist das Schwierigste, weil um ihn herum überall Leute sitzen. Er kann sich nicht verstecken.“

Viel Prominenz beim Kölner Weihnachtscircus

Im VIP-Bereich tummelten sich auch Festkomitee-Präsident Lutz Schade, Lanxess-Arena-Chef Stefan Löcher, Politiker Wolfgang Bosbach, die Top-Sportlerinnen Ulrike Nasse-Meyfarth und Britta Heidemann, Moderator Thorsten Schorn und Musiker Helmut Zerlett.

Zu sehen bekamen alle unter anderem die „Guangzhou Acrobatic Troupe“ aus dem chinesischen Canton. Die gibt der Bodenakrobatik eine ganz neue Note. Die Artistin zeigt nicht nur die zu erwartende höchste Geschmeidigkeit, sondern stellt sich auch mit ihren Ballettschuhen auf die Schultern des Partners, um ihm dann im wahrsten Sinn des Wortes auf den Kopf zu steigen. Dieser Spitzentanz ist einfach spitze.

Die fünf Artistinnen aus der Mongolei formten Bilder, die beinahe unmöglich erscheinen. Copyright: Martina Goyert

Eine Köln-Premiere war die Schleuderbrett-Show der 14 Artisten des „Mongolian Teeterboard“. An der Nummer wurde mehrere Jahre gearbeitet, wie zu lesen war. Wenn man die Flugeinlagen mit mehreren Salti und meterhohen Katapultsprüngen sieht, kann man erahnen, welche zentimetergenau Präzision für solcherlei Artistik erforderlich ist.

Zirkus-Moderator Markus Köllner war hin und weg. „Diese Nummer ist im Guinness-Buch der Rekorde. Auf einer Stelze springt er eine dreifache Schraube, eine 180-Grad-Drehung. Da rasten die Leute komplett aus“, sagte er.

Fast noch spektakulärer ist die „Doppelte Russische Schaukel“. Das sind natürlich keine herkömmlichen Spielplatzschaukeln, sondern schwingende Bretter, die an vier Stahlstangen hängen. Die Akrobaten werden durch enormen Schwung in die Luft geschleudert und landen nach einem dreifachen Salto auf der anderen Schaukel – sensationell. Wie völkerverbindend der Zirkus sein kann, zeigt sich daran: Die fünf Artisten kommen aus Russland, der Ukraine, Kasachstan und Armenien.

Peter Valance präsentiert im Weihnachtscircus unerklärliche Illusionen. Copyright: Martina Goyert

Auch das fantastische „Duo Selestia“ kennt keine Grenzen. Eine Akrobatin kommt aus Peking, die andere aus Moskau. Sie gehen ebenfalls in die Luft, aber am Ring. Das ist harmonisch, sinnlich und von höchster akrobatischer Klasse. Mit schierer Kraft, aber nicht weniger eindrucksvoll, überzeugt das „Dua Kvas“ am Boden. Und dann wird in den fast drei Stunden noch jongliert, gezaubert und eine ganz klassische, aber höchst sehenswerte Rola-Bola-Nummer gezeigt.

Fumagalli-Clowns in Köln

Heimliche Stars des Weihnachtscircus sind jedoch immer die Clowns. Als vor einiger Zeit das Programm der diesjährigen Ausgabe nochmals erweitert wurde, war man erstaunt, dass die Fumagalli-Brüder Daris und Gianni aus Italien auftreten sollten. Hatten die sich doch vor zwei Jahren in Köln ganz offiziell und mit so mancher Träne für immer aus der Zirkusmanege verabschiedet.

Die Brüder Fumagalli feiern im 11. Kölner Weihnachtscircus noch mal ein Comeback. Am Samstagabend (28. November 2026) war die Premiere. Copyright: Martina Goyert

Nun also der Rücktritt vom Rücktritt, und zwar mit der gut abgehangenen Nummer „Bienchen, Bienchen, gib mir Honig“ – inklusive einer ordentlichen Portion Altherrenwitz. „Offenbar haben nicht alle gut genug in die Künstlersozialkasse eingezahlt“, witzelte Comedian Dennis Schick über das Comeback.

César Dias, preisgekrönter Clown aus Portugal, hat ein hervorragendes Gespür für Timing und Mimik. Copyright: Martina Goyert

Da wirkte César Dias aus Portugal wie eine Frischzellenkur. Er verbindet Clownerie mit Comedy und hat gerade einen Karriere-Höhepunkt hinter sich. In der legendären US-TV-Show „America’s Got Talent“ räumte er mit seiner umwerfenden Nummer vom Sänger, der sich bei „My Way“ mit Mikrofonständer, Kabel und der eigenen Tollpatschigkeit einen irrwitzigen Kampf liefert, so richtig ab. Auch in Köln war das ein viel belachter und beklatschter Höhepunkt.

Am Ende des Weihnachtscircus gab es Standing Ovations für alle. Das zirkusverrückte Paar Katja und Ilja Smitt hatte ein märchenhaftes Programm zusammengestellt. Es war das elfte und – in Köln kein Wunder – das beste. Bis zum 3. Januar 2027 gibt es insgesamt 68 Vorstellungen.