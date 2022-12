Köln – Ab Sonntagabend wird das Rhein-Energie-Stadion für zwei Tage in den Farben der Ukraine leuchten. Das gaben die Kölner Sportstätten am Freitagabend bekannt. Zusammen mit der RheinEnergie AG hätten sie sich entschieden, damit ein „Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“ zu setzen, so der Aufsichtsratsvorsitzende der Kölner Sportstätten, Franz Philippi.

Zeichen nach abgesagten Karnevalsfeierlichkeiten

Am Montag hätte eigentlich der Rosenmontagszug mit einer friedlichen Feier im Stadion stattfinden sollen. Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Osteuropa ist dieser allerdings abgesagt worden. Stattdessen wir es eine Friedensdemonstration in der Innenstadt geben. „Deshalb möchten wir genau an diesem Tag die Strahlkraft der Pylonen nutzen, um allen Menschen, die gerade unfassbares Leid erfahren, ein Zeichen des Mitgefühls zu senden“, sagt Philippi.

Das könnte Sie auch interessieren:

Querdenker auch an Karneval unterwegs Anzeige Geisterzug distanziert sich von „Spaziergängern“ von Alexander Holecek , Stefan Worring

Krieg in Ukraine Anzeige Köln bereitet Aufnahme Geflüchteter vor – Dienstag erste Ankünfte von Christiane Vielhaber , Dirk Riße

Krieg in der Ukraine Anzeige Stadt Siegburg strahlt Museum aus Solidarität blau-gelb an

Auch andere bekannte Gebäude hatten ihre Fassaden in den vergangenen Tagen in den Nationalfarben der Ukraine erstrahlen lassen. So leuchteten zum Beispiel das Brandenburger Tor in Berlin und der Olympiaturm in München in Blau und Gelb. (red)