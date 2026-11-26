„Wir sind in einem Krieg“, sagte die Demokratieaktivistin und Publizistin Marina Weisband, als sie am Mittwoch per Video zugeschaltet auf der Konferenz Interkulturelles Köln sprach. Weltweit seien interessierte Kräfte, ob Milliardäre oder rechtsextreme Politiker, bemüht, liberale Demokratien zu unterhöhlen und zu Fall zu bringen. Als Gegenkraft beschwor sie die Solidarisierung so vieler Menschen wie möglich, die Bildung von Netzwerken, in denen alle „gegenseitig ihre Ressourcen anzapfen“, und der Einzelne erlebt, dass es auf ihn selber ankommt bei der Gestaltung der Gesellschaft.

Die Konferenz, ausgerichtet vom Amt für Integration und Vielfalt der Stadt Köln, brachte Akteure und Akteurinnen aus Verwaltung, Politik, Organisationen und Stadtgesellschaft zusammen, um den Austausch zu fördern, Impulse zu geben und Möglichkeiten der Vernetzung aufzuzeigen. Im Mittelpunkt der Fachveranstaltung stand die Frage, wie die Demokratie angesichts zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung, gezielter Desinformation und demokratiefeindlicher Tendenzen geschützt, gestärkt und mitgestaltet werden kann.

Marina Weisband fordert mehr Engagement

In ihrem „systematischen Kampf“ gegen die bestehende Ordnung setzen die treibenden Kräfte darauf, die Schwachen gegen die Schwächsten auszuspielen, hetzend gegen Minderheiten wie etwa Menschen mit Migrationsgeschichte, sagte Weisband. Rechtspopulisten schlachteten die allgemeine Verunsicherung in einer hochkomplexen Welt und das weit verbreitete Gefühl der Ohnmacht aus und suggerierten, ein „starker Onkel“ werde es schon richten und zurück zur „Normalität“ führen. Ein emotionales Narrativ, das oft genug verfange. Doch „wir haben die bessere, ehrliche Geschichte“, so Weisband.

Gerade weil die Welt „superkomplex“ geworden sei, brauche es „mehr Expertise“ denn je, und die finde sich bei allen, die die Gesellschaft ausmachen, von Rentnern und Migranten bis hin zu behinderten und queeren Menschen. Zum Engagement sei jeder und jede aufgerufen, zumal in Zeiten, in denen öffentliche Mittel für integrative und demokratiefördernde Projekte gestrichen werden. Als Beispiel erwähnte Weisband das Projekt „Aula“, das sie seit über zehn Jahren inhaltlich leitet. Es befähigt Schüler und Schülerinnen, sich aktiv an der Gestaltung ihres schulischen Umfelds zu beteiligen, von der Entwicklung von Ideen bis zur Abstimmung, was davon wie umgesetzt werden soll. Auf diese Weise erproben die Beteiligten demokratisches Handeln.

Menschen „so akzeptieren, wie sie sind“

Tayfun Keltek, Vorsitzender des Kölner Ausschusses für Chancengleichheit und Integration, kritisierte in seinem Grußwort, Migration werde viel zu häufig problematisiert statt konstruktiv gestaltet. Er wiederholte seine Forderung, ein kommunales Wahlrecht für alle dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen einzuführen, die weder die deutsche noch eine andere EU-Staatsbürgerschaft haben. Ebenso plädierte er dafür, möglichst früh die Mehrsprachigkeit von Kindern „mit internationaler Familiengeschichte“ zu fördern, das heißt die Beherrschung sowohl des Deutschen als auch der Sprache der Herkunft. Grundsätzlich gehe es um Wertschätzung, darum, die Menschen „so zu akzeptieren, wie sie sind“.

Aus persönlicher Erfahrung wisse sie, wie wichtig Zugehörigkeit, Chancengleichheit und Teilhabe seien, sagte Bürgermeisterin Derya Karadag, die kurdische Wurzeln hat. Wenn Ausgrenzung, Hetze und menschenfeindliche Positionen immer mehr Einfluss gewännen, „müssen wir als demokratische Gesellschaft umso entschlossener Haltung zeigen, einmal mehr aufstehen und widersprechen“.