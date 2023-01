Köln – Die Kölner Polizei fahndet aktuell nach einer Frau, die am Donnerstagmorgen, 2. September, einen zehnjährigen Fahrradfahrer angefahren haben soll. Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr am Kreisverkehr Lise-Meitner-Ring/Adrian-Meller-Straße. „Laut Zeugenaussagen soll die Unbekannte nach der Kollision kurz ausgestiegen sein, dem leichtverletzten Schüler etwas zugerufen haben und in Richtung Widdersdorf davongefahren sein“, sagt ein Polizeisprecher.



Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben und Angaben zur Autofahrerin machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (red)