Köln – Die Polizei Köln hat am Mittwochnachmittag einen 26 Jahre alten Kölner in Weiden festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, soll er zwei Geldautomaten in Pulheim und Frechen aufgebrochen und einen Geldautomaten in Bickendorf gesprengt haben.



Der 26-Jährige hat die Taten in seiner Vernehmung gestanden. Zudem nahmen die Beamten einen Komplizen des Kölners in Bonn-Meckenheim fest. Er soll bei der Sprengung Schmiere gestanden haben.

Bei der ersten Tat in der Nacht zu Samstag, 9. November, wurde der Mann beim Aufhebeln eines Geldautomaten in Pulheim gestört und flüchtete unerkannt. In der Nacht zu Montag, 11. November, rief ein Zeuge rechtzeitig die Polizei, als er einen Geldautomaten in Frechen-Bachem aufhebelte. Auch bei der Automatensprengung am 13. November in Bickendorf erbeutete der 26-Jährige nichts und es blieb bei einem Sachschaden. (hen)