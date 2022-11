Köln – Sperrung hier, Baustelle da: Wer sich auf den Straßen Kölns bewegt, egal ob zu Fuß, im Auto oder per Fahrrad, hat genügend Gründe zu meckern. Doch es geht auch anders, wie dieses Leserfoto zeigt. An der Gleueler Straße in Lindenthal ist den Anwohnern trotz Baustelle nicht zum Beschweren zumute. Im Gegenteil.



Die Gleueler Straße wird saniert. Copyright: Silvia Wehrmann

Mit Schriftzug und Herzchen auf dem frischen Asphalt bedanken sie sich bei den Straßenbauern, die die Straße sanieren. Während es Zynikern offen steht, diesen Spruch sarkastisch zu lesen, würden sich sicher auch an anderen Baustellen in der Stadt Bauarbeiter über nette Grüße zu Schichtbeginn freuen. (red)