Köln-Junkersdorf – Die Kölner Polizei fahndet mit Fotos nach einem als Oldtimer zugelassenen Porsche 911 SC.



Das Auto wurde aus einer Tiefgarage in Junkersdorf gestohlen. Copyright: Polizei Köln

Der weiße Sportwagen wurde zwischen Dienstag (11.02) und Mittwoch (12.02) aus einer Tiefgarage am Ulmenweg in Köln-Junkersdorf gestohlen. Der 48-jährige Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr.

Kölner Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Porsche gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de angenommen. (red)