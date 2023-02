Eigentlich war die Eröffnung des Deli Sülz auf der Berrenrather Straße bereits für Juli geplant – doch Corona verzögerte alles.

Doch nun hat Familie Stuka, die im Veedel gastronomisch nicht unbekannt ist, die Türen geöffnet.

Vegetarische Boowls und Stullen sollen als schneller Mittagssnack dienen – doch auch abends gibt es ein kulinarisches Angebot.

Köln – Da Zeit gerade im Berufsalltag ein kostbares Gut ist, soll es im neu eröffneten Deli Sülz an der Berrenrather Straße mittags besonders schnell gehen. Wickel, geliefert von der Ehrenfelder Mehlwerkstatt, vegetarische Bowls und Stullen („Alles frisch, keine TK-Ware“) am Tisch oder to go: Bestellt wird an drei Kassen, damit der Gast nicht lange warten müsse, sagt Dylan Stuka.

„Ab 17 Uhr switchen wir um und bieten einen Tisch-Service. Dann gibt es Gerichte, die Richtung Tapas tendieren und Hauptspeisen mit Beilagen-Optionen“, so der 25-jährige Student, der von Hause aus weiß, wie die Gastronomie tickt: Familie Stuka dürfte dem Veedel nämlich aus dem ABS bekannt sein. Im Februar übernahmen sie das Lokal, in dem zuvor Violette Horst 20 Jahre lang französische Küche angeboten hatte.

Theke im Harlequin-Muster als Blickfang

Das Lokal wurde seitdem aufwendig umgebaut und mit hippen, modernen Details wie mundgeblasenen Lampenschirmen aus Glas ausgestattet. Ein Blickfang ist die Theke im Harlequin-Muster. „Es erinnert mich an Picasso“, sagt Raimund Stuka, der die Leitung des Deli seinem Sohn übertragen hat.

Eigentlich war die Eröffnung für Juli geplant – doch Corona verzögerte alles. „Die Kollegen haben mich gefragt, ob wir das wirklich durchziehen wollen“, sagt der Vater. Und die Stukas wollen. Der Winter werde zwar eine Herausforderung, „denn wir wollen eine Pergola genehmigt bekommen. Heizpilze wollen wir nicht, wir suchen eine umweltfreundliche Lösung“, so der Sohn. Denn wer wie im Deli mit Mehrwegbehältern und –bechern auf Nachhaltigkeit setze, könne nicht im gleichen Atemzug zu umweltschädlichen Heizpilzen greifen.

Deli Sülz, Berrenrather Str.221, ist täglich geöffnet. Mo-Do 8-22 Uhr, am Wochenende 10-23 Uhr.