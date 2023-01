Köln-Sülz – Die Kölner Polizei hat am frühen Sonntagmorgen drei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Ein Zeuge alarmierte die Beamten, weil er die Männer mit einem Werkzeugkoffer und einer Bohrmaschine auf dem Parkplatz Euskirchener Straße / Mommsenstraße in Köln-Sülz gesehen hatte. Die mutmaßlichen Täter luden ihr Werkzeug in einen grauen Renault Clio.

Köln-Sülz: Polizei erwischt Autoknacker auf frischer Tat

Die alarmierte Streife nahm die drei Männer im Alter von 18, 22 und 15 Jahren fest. Am Montag sollen sie einem Haftrichter vorgeführt werden. Es werde außerdem geprüft, ob die Tatverdächtigen auch für eine weitere Tat am Sonntagmorgen in Rath-Heumar verantwortlich seien, so ein Sprecher der Polizei. (red)