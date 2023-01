Köln – Krieg in der Ukraine, Explosion bei den Energiekosten. Seit Wochen ziehen in vielen Bereichen die Preise an, auch die Kosten für Lebensmittel explodieren in den Supermärkten. Die Inflationsrate stieg im März laut Statistischem Bundesamt auf 7,3 Prozent. Nun denken offenbar immer mehr Restaurants und Imbisse darüber nach, die Preise für ihre Waren zu erhöhen. Jüngstes Beispiel dafür ist die von Lukas Podolski und Metin Dag geführte Schnell-Restaurant-Kette Mangal.



Sie hat den Preis für Döner um 90 Cent auf 6,90 Euro heraufgesetzt hat.„Wir machen das nur sehr ungern“, sagt Inhaber Metin Dag. Der Schritt sei aber nicht zu vermeiden, weil die Preise für Lebensmittel und Energie in den vergangenen Wochen erheblich angestiegen seien. So sei der Preis für Speiseöl um 400 Prozent, für Fleisch um 40 Prozent gestiegen. „Das ist kein Thema, was das Mangal allein betrifft. Alles wird teurer.“

Lukas Podolski: Mangal-Döner muss Preise anheben

Auf Twitter hat die Preiserhöhung rege Diskussionen ausgelöst. „Vor allem innerhalb von nicht einmal einem Jahr von 5,50 Euro auf 6,90 Euro ist heftig“, schrieb ein Nutzer. „Das ist ja teurer als in München“, meinte ein anderer. „Ist halt leider der beste Döner, tut aber weh“, lautete ein weiterer Kommentar.

In den vergangenen Tagen und Wochen haben schon einige Kölner Wirte angekündigt, ihre Preise erhöhen zu müssen, um einigermaßen wirtschaftlich arbeiten zu können. Kürzlich hatte der Burger-Laden „Fette Kuh“ mitgeteilt, die Preise um zehn bis 15 Prozent zu erhöhen. Begründet wurde der Schritt auch hier damit, dass die Kosten für Energie, Lebensmittel und Verpackungsmaterialien gestiegen seien.