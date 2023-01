Michael Hehn op Kölsch Dä Laschet mäht dä Schulz un nit dä Scholz

Köln – Es jet en zwei Woche am 26.09.? Fluhmaat en Neppes, Antikmaat en Rudekirche un en Führung em Schokolademuseum. Ach jo: Unger anderem es jo noch Bundestagswahl. Kritt mer fass janix vun met. Wahlkampf? Fehlanzeige!

Jod: Am Anfang wore de Jröne em Steilflog noh bovven, bes se sich wie ene Parabelflejer widder en die andere Richtung jedrieht han. Öm dat zo vollbränge, broht dat Annalena nor e bessje ehr Vita opmotze un e Boch schrieve (loße), vun däm it wahl selvs janit woß, wat alles erenjecopyandpasted woode es.

Zur Person

Michael Hehn ist im Karneval als „Dä Nubbel“ unterwegs. Im normalen Leben ist der Beethoven-Kenner Musiklehrer am Dreikönigsgymnasium. Das nächste Mal live auf der Bühne ist er beim Fünften Kölner Krätzjer Fest zu sehen, unter anderem mit Philipp Oebel.

www.koelnerkraetzjerfest.de

Do es dä Onkel Olaf ald besser dran: Dä steig wie ene Heißluffballon janz höösch immer wigger noh bovven. Die SPD, die sich noch vür einem Johr als Sibbe Prozent Durchnittlich ene Nome jemaht hät, die prozentual met Eierlikör, nor ohne Eier, verjliche woode es, litt op einmol vür der Union. Vür einem Johr hätten se eine för esu en Prognose noh Inse jebraht.

Un woröm: Dä Laschet mäht dä Schulz un nit dä Scholz. Wat eine Buchstabe usmaache kann. Dozo bruch mer hückzodag nor eimol an ener falsche Stell zo laache. Dat koss die Kanzlerschaff!

Wörterbuch

Fluhmaat - Flohmarkt

Inse - Porz-Ensen, Standort des Alexianer-Krankenhauses

ehts - erst

Selvshilfejrupp - Selbsthilfegruppe

mänchesmol - manchmal

trick - zieht

wigg - weit

Op der andere Sick künnt mer jo och ens sage, wat mer eijentlich well: Klimawandel? Tempolimit? Stüür? Wä bezahlt Corona? Demographischer Wandel? Migration? Außenpolitik?

Jod: Dat dun die andere och nit. Die Jröne eiere dröm eröm zo sage, wat dat janze Klimapaket die Lück koss (nit winnig!) un wie dä Verzich op Kernkraff un Kohle jewupp weede soll, die SPD windet sich öm en Koalitionsussag un dä linke Flüjel hält esulang die Schnüss, bes die Wahl jewunne es. Vum Wirecard-Skandal öm dä Scholz wolle mer janit ehtz spreche.

Anonyme Funken Dellbrück

Die FDP verleert sich en Alljemeinpläätz un die Linke wolle erus us der NATO. Dann knalle zomindes em Kreml die Korke vum Krimsekt. Vun der Männerselvshilfejrupp vun der Schäl Sick, dä Anonyme Funke Dellbröck (AFD) höört mer jottseidank janix. Winnijer es mänchesmol tatsächlich mih!

Nor dä Armin es jitz jefange en ener Situation, die politisch dä Dud bedügg: Hä deiht einem leid. Armin allein zo Hus. För in hilf nor noch: „Laschet uns beten“ en der Hoffnung, dat am Wahldag et Motto trick „Laschet die Kindlein zu mir kommen“.

Ävver ejal: Et Wichtigste es, dat mer wähle jeiht! Mer muss nit wigg loore, öm zo sin, wat passeert, wann Lück nit frei wähle dürfe! Ich han ald Breefwahl jemaht. Ich muss schleeßlich noh Neepes op dä Fluhmaat.