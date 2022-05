Feuerwehreinsatz in Köln: Lagerhalle in Mülheim brennt auf mehreren Etagen

Köln-Mülheim -

Eine Lagerhalle in Köln-Mülheim ist am Sonntagabend fast vollständig ausgebrannt. Die etwa 30 mal 80 Meter große Halle auf der Deutz-Mülheimer Straße fing aus bislang ungeklärter Ursache um kurz vor 18 Uhr Feuer, sagte die Feuerwehr-Einsatzleiterin vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen war niemand in der Halle, als das Feuer ausbrach, Menschenleben waren also nicht gefährdet. In einem Teil des gleichen Gebäudes aber hielten sich wohl mehrere Obdachlose mit Hunden auf, die zunächst weder selbst das Gelände verlassen, noch auf sich aufmerksam gemacht haben.



Viele Autoreifen und Autowracks lagern in der Halle und dürften nun größtenteils ausgebrannt sein. Durch das brennende Gummi entstand eine große schwarze Rauchwolke, die am Abend über dem rechtsrheinischen zu sehen war. Die Feuerwehr warnte vorsorglich die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten, bis der Brand gelöscht ist. Luftmessungen in der Umgebung ergaben aber zunächst keine erhöhten Schadstoffwerte und damit keine Gefahr für Anwohner und Passanten.

Die Feuerwehr ist mit etwa 85 Kräften aus mehreren Wachen im Einsatz, auch die Freiwillige Feuerwehr wurde alarmiert. Brandermittler der Polizei suchen nun in den verkohlten Überesten der Halle nach Hinweisen auf die Brandursache. (hol)