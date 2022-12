Ein Boot steht im Mülheimer Hafen in Köln in Flammen.

Köln – Zu einem Großeinsatz musste die Kölner Feuerwehr am Neujahrstag ausrücken. „Brennendes Boot im Mülheimer Hafen“, lautete am Morgen der Einsatzbefehl.

Auf dem Trockendock an der Werft stand ein Sportboot in Flammen. Heftiger Qualm zog vom Mülheimer Rheinufer aus in die benachbarten Stadtteile.

Feuer im Mülheimer Hafen in Köln Copyright: Jasmin

„Da die Versorgung mit Löschwasser auf dem Werftgelände nicht einfach ist, haben wir ein Löschboot angefordert. Vorsichtshalber“, so die Einsatzleitung der Kölner Feuerwehr dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Feuer im Mülheimer Hafen. Die Ursache ist noch unklar. Copyright: Jasmin

Ursache unklar

Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist weiterhin unklar.