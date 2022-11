Köln-Höhenhaus – Ein Rollerfahrer ist am Mittwochmorgen mit einem Pkw in Köln-Höhenhaus zusammengestoßen. Der 17-jährige Schüler wurde mit Knochenbrüchen in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei mit.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr er gegen 8 Uhr mit einem Beifahrer (17) auf seiner Vespa auf dem Zeisbuschweg in Richtung Dünnwalder Mauspfad. Eine 28-Jährige wollte mit ihrem Ford Focus aus dem Birkenweg kommend den Zeisbuschweg überqueren. Dabei kollidierte sie mit der Vespa.



Der Fahrer wurde durch den Aufprall über die Motorhaube geschleudert. Sein Mitfahrer konnte sich abfangen und blieb unverletzt. Die Polizei sperrte den Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme. (chp)