Köln-Höhenhaus – Am Sonntagmittag hat ein Videotelefonat einen polizeilichen Großeinsatz in Köln-Höhenhaus ausgelöst. Das teilte die Kölner Polizei mit. Gegen 12.30 Uhr führte eine 76-jährige Frau mit ihrer 25-jährigen Enkeltochter ein Telefonat über Video. Der ebenfalls 25 Jahre alte Lebensgefährte der jungen Frau soll während des Gesprächs im Bild erschien sein und seiner Partnerin eine augenscheinlich echt aussehende Schusswaffe an den Kopf gehalten haben. Die besorgte Großmutter alarmierte sofort die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte und den 25-Jährigen vorläufig festnahm.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Schusswaffe um eine Softair-Pistole gehandelt hat. Die besorgte Großmutter wurde über den Sachverhalt aufgeklärt. Für die Dauer des Polizeieinsatzes konnte die im abgesperrten Bereich als Wahllokal eingerichtete Schule nicht betreten werden. (red)