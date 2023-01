Am Samstagabend hat ein Mann am Wiener Platz in Köln-Mülheim einen 52-Jährigen schwer verletzt. Nachdem die beiden Männer gegen 19 Uhr in Streit geraten waren, schlug der Angreifer seinem Kontrahenten mit einer Handaxt gegen den Kopf.

Angriff am Wiener Platz: Mann wird schwer verletzt

Rettungskräfte brachten den Getroffenen mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Der stark betrunkene Angreifer floh zunächst, stelle sich aber eine halbe Stunde später selbst der Polizei. (tmo)