Köln – In Mülheim gibt es künftig eine rot-schwarz-gelbe Koalition. In der neuen Bezirksvertretung haben sich die Fraktionen von SPD und CDU sowie Einzelmandatsträger Torsten Tücks (FDP) darauf verständigt, in den kommenden fünf Jahren zusammenzuarbeiten. Bezirksbürgermeister soll damit Norbert Fuchs bleiben. Der 71 Jahre alte SPD-Politiker hat das Amt seit 1989 inne. 2019 wurde Fuchs als dienstältester Bezirksbürgermeister in NRW geehrt.

Die Ankündigung der Parteien kommt überraschend. Die SPD – bisher stärkste Kraft in der Mülheimer Bezirksvertretung – hatte über Jahre gut mit den Grünen kooperiert. Bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen hatten die Grünen 500 Stimmen mehr als die SPD erhalten, beide Parteien haben nun fünf Sitze. Ein Grund für das Ende der Zusammenarbeit war offenbar die Frage nach dem künftigen Bezirksbürgermeister.

„Die Grünen hatten vorgeschlagen, in der ersten Hälfte der Wahlperiode Fuchs und anschließend eine junge Frau aus ihrer Fraktion amtieren zu lassen“, so SPD-Fraktionschef Alexander Lünenbach. Doch habe seine Partei das abgelehnt. „Fuchs klammert sich nicht an dieses Amt. Aber er ist leider der einzige, der die Probleme, die vor uns liegen, packen kann.“ Als dann die Grünen das Amt des Bezirksbürgermeisters ganz für sich beansprucht hätten, habe die SPD beschlossen, mit der CDU und Tücks zu verhandeln.

„Die SPD war eine Option für uns, und es tut uns leid, dass sie sich anders entschieden hat“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Winfried Seldschopf. Das, was seine Fraktion als Beitrag zur Verkehrswende gefordert habe, werde nun kaum erreicht: „Der Wähler wird das nicht goutieren.“