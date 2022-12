Stadtteil der Leseratten Zweiter Bücherschrank für Holweide

Holweide – Der Stadtteil schickt sich an, einen Spitzenplatz in Lesefreude zu erobern. Im Rahmen des Kölner Lesefests übergaben Vertreter des Runden Tischs Holweide, der öffentlichen Bibliothek „Bücherwurm“, der Bürgerstiftung Köln, der Stiftung neuer Raum und weitere Aktive und Förderer einen weiteren öffentlichen Bücherschrank im Stadtteil. „Holweide ist damit der einzige Stadtteil im Stadtbezirk Mülheim, der zwei solcher Möbel vorweisen kann“, betonte Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs während der Enthüllungszeremonie.



Schrank Nr. 1 auf dem Marktplatz

„Da viele Holweider seit mehr als fünf Jahren den Bücherschrank am Marktplatz intensiv nutzen, hatte Marianne Böttcher die Idee, dass man von Gutem nicht genug haben kann“, erzählte Projektleiterin Lis Nørgaard vom Runden Tisch Holweide. Böttcher habe vorgeschlagen, und zwar auf dem Platz an der Einmündung der Gerhart-Hauptmann-Straße in die Piccoloministraße.



Sven Johannsen, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Köln, erläuterte deren Engagement für eine demokratische, sozial gerechte, kulturell offene und nachhaltige Gestaltung der Stadt. Mit ihrem Projekt Eselsohr wolle die Stiftung die außerordentliche Bedeutung des Lesens hervorheben und unterstütze seit vielen Jahren tatkräftig die Aufstellung von offenen Bücherschränken – inzwischen weit über 30 im Stadtgebiet.

Norbert Fuchs hob die Bedeutung ehrenamtlichen Engagements für die Veedelsentwicklung hervor. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass es der Stadt Köln in Zukunft gelingen wird, sehr viel schneller die Ideen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger aufzugreifen, sowie Initiativen zu unterstützen.



Claudia Hann beim Spiel des Stücks "Der Feuervogel" führte die Puppen auf der Cassiopeia-Bühne. Copyright: Paul Bonn

Im Anschluss eröffnete Hans Jürgen Greve, Initiator und Architekt der Bücherschränke und Mitgründer der Stiftung Neuer Raum, ein Bühnenprogramm mit Geschichten rund um das Lesen, an dem die junge Kölner Bühne „Boxx-Theater“ das Tanz- und Soundperformance-Projekt „Tanzfuchs“ beteiligt waren. Bereits einen Tag zuvor verwandelte sich der Festplatz in eine Open-Air-Bühne. Das Cassiopeia-Theater brachte sein Stück „Der Feuervogel“ zur Aufführung. Der „Bücherwurm wiederum machte auf sein Vorhaben aufmerksam, ein Lastenfahrrad für die mobile Ausleihe anzuschaffen. Zurzeit sammelt das Team Spenden, um dieses zu finanzieren.

Das Bücherschrank-Team um Marianne Böttcher trifft sich an jedem letzten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Veedelsbüro, Piccoloministraße 435. Interessierte sind herzlich eingeladen mitzumachen.