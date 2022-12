Köln-Dünnwald – Am Donnerstagabend ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Berliner Straße lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 22-Jährige gegen 17.15 in Richtung Höhenhaus unterwegs. Kurz hinter der KVB-Haltestelle „Schlebusch“ wollte er scheinbar ein vor ihm fahrendes Auto überholen und stieß dabei nicht nur mit dem Fahrzeug, sondern auch mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der junge Mann stürzte schwer und wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht.

Das Motorrad, eine Suzuki, und einer der Wagen wurden schwer beschädigt. Fahrer und Beifahrer des überholten Wagens blieben unverletzt. Der Mann der im entgegenkommenden Auto gesessen hatte kam mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus. Laut Polizei ist er selbst erst 20 Jahre alt.



Weil die Polizei die Berliner Straße für Rettungs- und Aufräumarbeiten sperren muss, ist der Verkehr in dem Bereich beeinträchtigt. Das gilt auch für KVB Bus- und Bahnlinien. (pic)