E-Scooter in der Kölner Innenstadt

Köln – Bei zwei E-Scooter-Unfällen in der Nacht zu Samstag wurden zwei Männer in Köln schwer verletzt.

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, verlor ein augenscheinlich alkoholisierter 53 Jahre alter Mann gegen 21 Uhr auf der Gartenstraße die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Er war von der Wilhelmsstraße kommend in Richtung Florastraße unterwegs. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt kümmerte sich um die Erstversorgung.

In der Innenstadt kam es gegen 0.30 Uhr erneut zu einem E-Scooter-Alleinunfall. An der Ecke Moselstraße/Luxemburgerstraße stürzte ein 33-jähriger Mann und verletzte sich dabei schwer. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. (hen)