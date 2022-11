Feuerwehrleute auf dem KD-Firmengelände in Köln-Nippes

Köln – Die Kölner Feuerwehr hat am Montagabend einen in Brand geratenen Transformator gelöscht. Der Trafo, der auf dem Gelände der KD Rheinschifffahrt in Köln-Niehl steht, war größtenteils bereits unter Kontrolle, als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ankam.

Verletzt wurde durch den Brand niemand, die Feuerwehr überprüfte zur Sicherheit jedoch vier Personen auf mögliche Rauchgasvergiftung. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. (mab)