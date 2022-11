Köln-Bilderstöckchen – Ein 53-jähriger Kölner ist am vergangenen Montag nach einer Auseinandersetzung vor einem Discounter in Köln-Bilderstöckchen zusammengebrochen. Wie Zeugen gegenüber der Polizei schilderten, sollen zwei Männer zunächst nur verbal an der Supermarktkasse aneinandergeraten sein, später sei der Streit dann aber zu einem heftigen Handgemenge vor der Filiale eskaliert.



Nachdem Passanten die Streithähne getrennt hatten, sei der 56-Jährige weggegangen, der 53-jährige Kontrahent verlor das Bewusstsein. Polizisten führten bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte eine Herz-Lungenwiederbelebung durch. Ein Notarzt wies den Mann in eine Klinik ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist von einem internistischen Notfall auszugehen. Die Ermittlungen dauern an. (red)