Köln – Ein 81-Jähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer am Mittwoch schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Es werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben.

Der Senior war laut Polizei am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der Florastraße in Richtung Neusser Straße zu Fuß unterwegs, als ein Radfahrer ihn in Höhe des U-Bahn-Abgangs Florastraße touchiert und zu Fall gebracht haben soll. Der Radfahrer soll weitergefahren sein, ohne sich um den 81-Jährigen, der sich bei seinem Sturz schwer verletzt hatte, zu kümmern. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer und zum Unfallgeschehen machen können.

Hinweise werden unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegengenommen. (red)