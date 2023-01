Blick in ein Provida-Fahrzeug der Kölner Polizei.

Köln – Er war mit mehr als 215 Stundenkilometern in einer 100er-Zone unterwegs: Zivilfahnder der Kölner Autobahnpolizei haben am Dienstagvormittag auf der Autobahn 57 bei Köln einen 24 Jahre alten Autofahrer gestoppt. Die auf Raser spezialisierten Fahnder hatten gegen 10.45 Uhr in Höhe des Autobahnkreuz Köln-Nord mit ihrem mit Videotechnik ausgestatteten Provida-Fahrzeug dokumentiert, wie der 24-Jährige mit seinem VW Golf „durchgestartet" war.



Polizei Köln: Raser auf der A 57 gestoppt

Die Geschwindigkeitsüberschreitung von etwa 115 Stundenkilometern kommt den Mann teuer zu stehen, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, mehrere Monate Fahrverbot und einen Eintrag beim Kraftfahrbundesamt in Flensburg. (red)