Köln – Ein Großaufgebot der Polizei ist am Mittwochmorgen zur Agentur für Arbeit an der Oskar-Jäger-Straße nach Ehrenfeld geeilt – im Jobcenter war gegen 7.30 Uhr Amokalarm ausgelöst worden. Die Meldung stellte sich allerdings rasch als falsch heraus. Möglicherweise habe es sich um eine technische Fehlschaltung gehandelt, teilte eine Polizeisprecherin mit. In einigen Büros befinden sich Notknöpfe, die die Beschäftigen im Bedrohungsfall betätigen können.

Der Alarm am Mittwoch war in einem leerstehenden Büro ausgelöst worden, das Jobcenter hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht geöffnet. Neun Streifenwagen waren vor Ort, Polizeikräfte durchsuchten das Büro und das übrige Gebäude, stellten aber nichts Verdächtiges fest, berichtete die Behördensprecherin. Der Einsatz wurde um 10.45 Uhr beendet. (ts)