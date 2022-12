Köln-Finkenberg Unbekannte überfallen Taxifahrer

Vier Unbekannte haben am Montagabend einen 54-jährigen Taxifahrer in Köln-Finkenberg überfallen. Die Tatverdächtigen bestellten den Fahrer zu einem Wendehammer auf der Eupener Straße in Finkenberg. Dort angekommen fragten sie ihn nach dem Preis für eine Fahrt zum Krankenhaus.

Unvermittelt sprühte einer der Männer dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und griff nach dessen Portemonnaie. Da er es nicht greifen konnte, ergriffen er und die anderen Männer ohne Beute die Flucht. Die Verdächtigen waren dunkel gekleidet und etwa 25 Jahre alt. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei telefonisch unter 0221 229-0 oder per Mail entgegen. (red)