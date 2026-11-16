Der Pumptrack im Park an der Glashüttenstraße ist ein beliebter Treffpunkt für alle, die vor allem mit Rad und Roller ein paar Tricks üben oder einfach nur so über die „Buckelpiste“ düsen wollen. Der etwas weitergelegene Spielplatz ist vor allem für die Kleinen interessant. Ebenso locken das Fußballfeld und die Basketballanlage.

Porzer Kümmerer sammeln Ideen für Park-Name

Mit dem Park an der Glashüttenstraße ist der Stadt ein großer Wurf gelungen. Für Jung und Alt gibt es Spiel-, Sport- und Aufenthaltmöglichkeiten. „Der neue Park ist ein beliebter Ort in Porz-Mitte geworden, aber er hat noch gar keinen allgemein bekannten Namen. Das wollen wir ändern“, sagt Sozialraumkoordinatorin Lara Waldron. Die Idee, dem Park einen Namen zu geben, ist aus der sogenannten Community der Kümmerer heraus entstanden. Das ist ein Zusammenschluss von Menschen, die in Porz leben und arbeiten, und die sich um Belebung und Erhalt des Parks einsetzen. Das heißt, es werden verschiedene Sport-Aktionen durchgeführt und es wird sauber gemacht – denn leider meint nicht jeder, dass sein Müll in den Abfalleimer gehört.

Bei einem Fest wurden bei den Besucherinnen und Besuchern bereits Namensvorschläge gesammelt. Die zehn meistgenannten haben es in die nächste Runde geschafft. Die Vorschläge reichen von Papageienpark über GLSN Park – Die Hood bis zu Porz Markt Spielplatz oder schlicht Glashüttenpark. Alle Porzerinnen und Porzer haben bis 31. Dezember die Möglichkeit, online an der Umfrage teilzunehmen. Auch Kitas, Schulen oder andere Einrichtungen können als Organisation eine Stimme abgeben.

Die Namen, die es auf Platz 1 bis 3 schaffen, werden an die Bezirksvertretung (BV) Porz weitergeleitet, erklärt Waldron das weitere Prozedere. Über die sogenannte Bürgeranregung wird dann die Politik entscheiden. Bezirksbürgermeister Lutz Tempel und seine beiden Stellvertreter Markus Lüsgen und Anne Kafczik unterstützen die Idee. Hat die BV Porz sich für einen Namen entschieden, wird die Stadtverwaltung beauftragt, den Park offiziell so zu benennen. Allerdings wird die Verwaltung prüfen, ob die vorgeschlagenen Namen nicht bereits vergeben sind. Eine solche Prüfung kann dauern. Deswegen gehen die Initiatoren davon aus, das der Park 2028 dann endlich einen Namen tragen wird.

Wie soll der neue Park in Porz-Mitte heißen?https://220309n7owt3lndjfro.nextcloud.hosting.zone/apps/forms/s/yNmxj3nnZTXL7fZyZbYY5nsG

https://porz-mitte.sozialraumkoordination.koeln/3379/4908.html