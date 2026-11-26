Liebeslieder sind vermutlich so alt wie die Liebe selbst – und zugleich ewig jung. Beim Rock- und Chansonfestival Polonica nutzten kulturbegeisterte Gäste jetzt im Porzer Rathaussaal die Gelegenheit, neue Facetten von Liebesliedern kennenzulernen. Darüber hinaus bot der Wettbewerb Gesangsbeiträge, die sich ganz anderen Themen widmeten, wie etwa dem öffentlichen Personennahverkehr.

Zum 34. Mal hatte der Kulturverein Polonica junge Gesangstalente aus Frankreich, Deutschland und Polen dazu eingeladen, sich mit ihren Musikbeiträgen um die Polonica-Statuette und um Geldpreise zu bewerben. Vor allem aber dient die Traditionsveranstaltung dem Bemühen, das Kulturdreieck Paris, Köln, Breslau mit immer neuen, menschlichen Verbindungen zu festigen.

Polens Vizekonsulin und NRW-Staatsekretär zu Gast

Wie bedeutsam der musikalische Brückenschlag zwischen den drei Völkern ist, machten Ehrengäste deutlich. Vizekonsulin Anna Lukasik-Kunne vom polnischen Generalkonsulat lobte die überall verständliche Sprache der Musik, die über die Jahre schon so viele Freundschaften zustandegebracht habe. Lorenz Bahr, Staatssekretär im Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, nannte einen solchen Austausch wichtiger denn je, sei doch in allen drei Ländern die politische Diskussion zunehmend zugespitzt.

Eine Fachjury mit Musikschaffenden stellte sich der Aufgabe, aus den sechs Beiträgen die Sieger zu küren. Keine leichte Pflicht, denn alle Teilnehmenden hatten etwas Besonderes. Mal ganz allein, mal vom Piano oder weiteren Musikinstrumenten begleitet, sangen sie von Hoffnung und Enttäuschung, Erinnerungen an die Kindheit oder an Künstlerinnen, deren Musik sie beeinflusst hat.

Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von Audrey Pierre, die ihre eigene Stimme wie ein Instrument nutzte, um ihre Lieder zu untermalen. Ihr wurde der zweite Preis zuerkannt. Mit dem ersten Preis und der Statuette zeichnete die Jury Monika Markiewicz aus. Sie hatte die Gäste im Saal mit einem Lied über gesellschaftlichen Wandel gefesselt, an das sie geschickt Elemente eines mehr als 50 Jahre alten Albums von Pink Floyd anknüpfte. Auch den Publikumspreis, der über Stimmkarten ermittelt wurde, sicherte sich Monika Markiewicz mit diesem Beitrag.

Zudem traten im Rahmen des Festivals auch bekannte Bands, Sängerinnen und Sänger aus den drei Ländern auf. Berührend war der Auftritt von Izabela Trojanowska. Die polnische Sängerin und Schauspielerin hat von 1982 an längere Zeit in Köln gelebt, weil sie nach Auslandsauftritten als politisch unerwünschte Person der damaligen Regierung jahrelang nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren durfte. Trojanowska sprach mit Wärme von der guten Aufnahme in Köln und setzt ihre Musik dafür ein, Grenzen zu überwinden – jederzeit und überall.